Fãs estão revoltados com estreia de Better Call Saul; veja motivo

Os primeiros episódios da última temporada de Better Call Saul, popular spin-off de Breaking Bad, já estão disponíveis na Netflix. Apesar da estreia ter sido bem recebida entre os críticos, alguns fãs ficaram decepcionados com algum em especial.

Toda temporada de Better Call Saul geralmente começa com um flash-forward de Gene Takovic, um “eu-futuro” de Jimmy, que vive discretamente como gerente da Cinnabon. No entanto, a sexta temporada não trouxe esse aguardado momento, e os espectadores reclamaram nas redes sociais.

“Nenhuma cena de Gene Takovic? Estou um pouco decepcionado!”, comenta @Spikester81 no Twitter.

“Sem Gene agora, significa três episódios seguidos de Gene depois. Essa é a regra.”, sugere o fã @EpsilonThirteen.

E ele pode estar certo, já que outros fãs, como @ReviewsZach, acreditam que a ausência de Gene no início desta temporada de Better Call Saul possa significar algo maior: “Tenho um sentimento profundo de que teremos um episódio inteiramente de Gene no final desta temporada”.

A temporada final de Better Call Saul é constituída de 13 episódios. Os 7 primeiros serão exibidos entre 18 de abril e 23 de maio de 2022. A partir daí, a série contará com um hiato de dois meses.

A reta final da 6ª temporada, por sua vez, começa a ser exibida em 11 de julho. O último episódio tem previsão de estreia para 15 de agosto.

“Assistimos Jimmy McGill ser derrotado por cinco anos, e ele ganha e perde algum senso de sua bússola ética. Ele não tem muito disso, mas às vezes ele tem, e às vezes ele volta. Mas para tirar aquela última bússola ética de seu cérebro, é uma cirurgia profunda que vai ser sangrenta e… dolorosa”, afirmou Bob Odenkirk sobre os novos episódios.

