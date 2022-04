Fãs se surpreendem com descoberta sobre os Irmãos Bridgerton

Bridgerton faz muito sucesso na Netflix ao abordar a trajetória, as aventuras e os amores dos Irmãos Bridgerton. Com duas temporadas disponíveis na plataforma, a produção de Shonda Rhimes é baseada nos livros de Julia Quinn. Recentemente, fãs da série descobriram um interessante segredo por trás da família – será que você também percebeu?

Assim como os livros de Julia Quinn, cada temporada da série foca em um dos irmãos Bridgerton. O primeiro ano acompanhou a trama de Daphne, e o segundo, vira os holofotes para o primogênito Anthony.

“Oito irmãos inseparáveis buscam amor e felicidade na alta sociedade de Londres. Inspirada nos best-sellers de Julia Quinn”, afirma a sinopse de Bridgerton na Netflix.

O site Tyla revelou o surpreendente segredo por trás dos nomes dos Irmãos Bridgerton; veja abaixo e confira se você também percebeu.

A revelação por trás dos nomes dos Irmãos Bridgerton na Netflix

Após o lançamento da 2ª temporada de Bridgerton, fãs perceberam uma interessante tendência nos nomes dos Irmãos Bridgerton.

Você já reparou que os filhos de Violet e Edmund Bridgerton foram batizados em ordem alfabética? É isso mesmo: os nomes dos Irmãos Bridgerton seguem a ordem do alfabeto.

A revelação deixou muitos fãs impressionados, já que uma boa parte dos espectadores da Netflix não havia reparado no easter egg.

Veja só: Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinth.

Ou seja: para batizar os filhos, a Lady Bridgerton usou as letras do alfabeto, em ordem, do A até H.

“Meu Deus, só percebi agora que todos os irmãos da família Bridgerton são nomeados em ordem alfabética!”, comentou um fã da série nas redes sociais.

Os nomes em ordem alfabética não são as únicas referências escondidas da 2ª temporada de Bridgerton.

Ao adaptar o livro “The Viscount Who Loved Me”, a série traz vários easter eggs de livros e filmes.

Fãs perceberam, por exemplo, que os novos episódios apresentam muitas semelhanças com as tramas do livro Orgulho e Preconceito, escrito por Jane Austen.

Além disso, a produção de Shonda Rhimes traz referências a outros livros de Jane Austen – como Razão e Sensibilidade – e a filmes como My Fair Lady.

Até mesmo a autora Julia Quinn “apareceu” na 2ª temporada. O nome da escritora pode ser visto em uma lista de potenciais esposas para Anthony.

Bridgerton está disponível na Netflix. A série já foi renovada para a 3ª temporada, que deve acompanhar a história de Benedict, o segundo mais velho dos irmãos Bridgerton.