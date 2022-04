For Life: Revelado por que a série da Netflix foi cancelada

Fãs da Netflix vibraram com a estreia da 2ª temporada de For Life, um dos dramas jurídicos mais populares da plataforma. Inspirada em uma história real, a produção não demorou a conquistar o público brasileiro do streaming. Mas infelizmente, For Life não terá continuação. A série foi cancelada após duas temporadas – veja abaixo o motivo.

“Condenado à prisão perpétua por um crime que não cometeu, um homem se torna advogado para buscar justiça e defender outros acusados injustamente”, afirma a sinopse de For Life na Netflix.

A produção se inspira na história real de Isaac Wright Jr, um advogado americano que ficou 7 anos preso após ser acusado injustamente de tráfico de drogas.

Originalmente, Isaac foi condenado à prisão perpétua. Entretanto, a condenação foi revertida em 1997, após a revelação de um esquema de corrupção policial e de testemunhos falsos durante o processo judicial.

Por que For Life foi cancelada após 2 temporadas?

Primeiramente, é importante citar que For Life não é uma produção original da Netflix. Ou seja: a plataforma não foi a responsável pelo cancelamento da série.

For Life foi exibida pela emissora americana ABC entre fevereiro e novembro de 2020.

Em maio de 2021, 2 meses após o lançamento do episódio final da 2ª temporada, a ABC bateu o martelo e confirmou o cancelamento de For Life.

Na época, a série chegou a ganhar uma segunda chance na plataforma IMDB TV. Entretanto, em agosto do mesmo ano, o streaming desistiu de produzir a 3ª temporada de For Life.

O motivo para o cancelamento de For Life é bastante simples: a audiência. A série falhou em garantir um número considerável de espectadores, e por isso, foi cancelada.

A 2ª temporada de For Life garantiu uma média de 1.8 milhão de espectadores por episódio – uma diminuição de 38% em relação ao primeiro ano.

Comparada às outras 8 séries dramáticas exibidas pela ABC na mesma época, For Life ficou na lanterna da audiência, e por isso, teve seu fim decretado.

Na época do cancelamento, Nicholas Pinnock, o intérprete do protagonista Aaron Wallace, disse para os fãs “não culparem a ABC” pelo cancelamento.

“Não estou revoltado com o fato da ABC não renovar For Life para a 3ª temporada. A emissora sempre nos apoiou, desde o início da produção. Mas infelizmente, os números da audiência não correspondem ao sucesso nas redes sociais”, explicou o ator.

Será que For Life ainda pode ganhar uma nova chance em outra emissora ou plataforma de streaming? Para a tristeza dos fãs, a possibilidade é improvável.

Quando a ABC confirmou o cancelamento, For Life chegou a ser oferecida para outras plataformas e emissoras. A única que se interessou pela série foi a IMDB TV, que posteriormente, desistiu da produção.

Ou seja: a 2ª temporada de For Life é realmente o fim da série.

As 2 temporadas de For Life continuam disponíveis na Netflix.