Grey’s Anatomy indica futuro ainda pior que saída de Meredith

Há muito se fala sobre a possível saída de Ellen Pompeo de Grey’s Anatomy, mas a 18ª temporada pode trazer algo ainda pior que a perda da protagonista da série.

O 14º episódio da série mostrou que o Grey Sloan pode perder o programa de residência, o que seria um golpe duro no hospital e na própria essência da série.

O programa foi o que introduziu Meredith e outros icônicos personagens na série, basicamente servindo como pontapé inicial do programa.

Ao perder isso, não só o hospital perderia algo importante para a formação de seus profissionais, como o seriado em si perderia parte importante de sua história.

Existe a possibilidade, no entanto, disso não acontecer. Veremos conforme essa 18ª progride e se conseguirão salvar o programa de residência.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está em exibição nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios estão no Sony.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.