Grey’s Anatomy terá retornos de April e Jackson na 18º temporada

Os fãs do casal já podem comemorar!

Foi confirmado que os astros Jesse Williams e Sarah Drew devem retornar a Grey’s Anatomy para o episódio final da 18ª temporada, onde interpretarão mais uma vez seus icônicos personagens, Jackson e April.

Jesse Williams, como Jackson Avery, e Sarah Drew, como April Kepner, fizeram sua estreia como personagens recorrentes durante a 6ª temporada de Grey’s Anatomy, e na temporada seguinte foram escalados para o elenco principal.

O cirurgião plástico e Kepner é a especialista em traumas eventualmente se apaixonaram na série, tiveram dois filhos, presenciaram a morte de um deles e se divorciaram na segunda temporada, quando Jesse Williams deixou o programa.

Segundo o portal EW, foi oficializado que Jackson e April retornarão para o final da 18ª temporada. O episódio ganhou o nome de You Are the Blood (ou Você é o Sangue, em tradução livre) e está programado para ir ao ar em 26 de maio de 2022 na ABC dos Estados Unidos.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está no ar nos Estados Unidos.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.