HBO Max fará série sobre personagem de Aquaman

A HBO Max terá uma série em live-action do Aqualad, personagem ligado ao núcleo de histórias do Aquaman, de acordo com a Variety.

A série será uma adaptação de You Brought Me The Ocean, uma graphic novel que fez sucesso com os fãs.

Aqualad teve diferentes versões nos quadrinhos da DC, mas na série, acompanharemos a história de Jackson Hyde, que se popularizou por conta da série animada Justiça Jovem.

Na trama, Jackson Hyde é um jovem do Novo México que descobre que pode controlar a água e respirar sob as ondas.

Desenvolvendo suas novas habilidades, ele também descobre novas coisas sobre si mesmo enquanto se apaixona pelo capitão de natação de sua escola.

Assim como nessa adaptação, Jackson Hyde também é um personagem abertamente gay nos quadrinhos.

Série produzida por Charlize Theron

A série em live-action contará com produção de Charlize Theron, estrela de Hollywood que é bastante conhecida por papéis em Mad Max: Estrada da Fúria, Monster – Desejo Assassino, Atômica e outros trabalhos.

O envolvimento de Charlize Theron na produção não significa que ela também fará parte do elenco.

Por enquanto, ainda não se sabe se essa série do Aqualad para a HBO Max terá alguma conexão com o Aquaman de Jason Momoa.

Não há previsão de lançamento para a série do Aqualad, da HBO Max.