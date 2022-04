Heartstopper: Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada

Após conquistar o mundo inteiro com uma das HQs mais famosas da internet, Heartstopper repetiu esse grande sucesso na Netflix. A nova série LGBTQIA+ da plataforma agrada os assinantes com uma trama tocante e cheia de romance. Quem já maratonou a 1ª temporada quer saber: a produção teen será renovada ou cancelada?

O novo hit da Netflix se baseia na HQ Heartstopper: Dois Garotos, Um Encontro, escrita pela autora americana Alice Oseman.

“Nesta série sobre amadurecimento, os adolescentes Charlie e Nick descobrem que são mais que apenas amigos e precisam lidar com as dificuldades da vida escolar e amorosa”, afirma a sinopse oficial de Heartstopper na Netflix.

A revista Cosmopolitan revelou tudo que os fãs de Heartstopper precisam saber sobre a trama, elenco e estreia da continuação da história – veja abaixo.

Heartstopper terá 2ª temporada na Netflix?

Até o momento, a Netflix não renovou Heartstopper para uma 2ª temporada. Entretanto, os fãs não precisam se desesperar: a série tem tudo para ganhar um novo ano.

Normalmente, a plataforma demora de 2 semanas a 3 meses para revelar o destino de suas produções originais. Sendo assim, fãs podem aguardar por novidades até julho de 2022.

Dado o enorme sucesso de Heartstopper e o baixo custo de produção da série teen, tudo indica que a Netflix dará o sinal verde para uma 2ª temporada.

Quem volta na 2ª temporada de Heartstopper?

Caso a Netflix opte pela renovação de Heartstopper, todo o elenco principal deve retornar nos novos episódios.

Ou seja: fãs podem esperar pela volta de Kit Connor e Joe Locke como o casal Nick e Charlie.

Também devem retornar os atores William Gao (Tao), Yasmin Finney (Elle), Corina Brown (Tara), Kizzy Edgell (Darcy), Tobie Donovan (Isaac), Jenny Walser (Tori), Sebastian Croft (Ben), Rhea Norwood (Imogen) e Fisayo Akinade (Ajayi).

Finalmente, Olivia Colman tem tudo para voltar como Rachel Nelson, a mãe de Nick.

Conheça a trama de Heartstopper 2

Como Heartstopper ainda não foi renovada para a 2ª temporada, não sabemos qual será a trama dos novos episódios.

A 1ª temporada de Heartstopper adapta para a Netflix os dois primeiros volumes da HQ de Alice Oseman. Dessa forma, a 2ª temporada deve abordar a história do terceiro livro em quadrinhos.

“Charlie não acreditava que Nick poderia retribuir seus sentimentos, mas agora, eles são oficialmente namorados. Nick até encontrou coragem para sair do armário para a mãe. Mas sair do armário não é algo que acontece apenas uma vez, e o casal tenta decidir como contar aos amigos que estão namorando. Esconder a verdade dos colegas fica ainda mais difícil durante uma excursão a Paris”, afirma a sinopse do terceiro volume de Heartstopper.

Ao todo, a saga de Alice Oseman conta com 4 volumes. Um quinto livro tem previsão de lançamento para fevereiro de 2023.

Data de estreia da 2ª temporada de Heartstopper

Como a Netflix ainda não renovou Heartstopper para a 2ª temporada, os novos episódios não contam com data de estreia.

Se a plataforma confirmar a renovação da série teen ainda em 2022, a 2ª temporada deve estrear em meados de 2023.

Enquanto isso, a 1ª temporada de Heartstopper continua disponível na Netflix.