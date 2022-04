Jesse de Breaking Bad ficou chocado com revelação de Better Call Saul

Bryan Cranston e Aaron Paul reprisam os papéis de Walter White e Jesse Pinkman na sexta e última temporada de Better Call Saul. Paul contou sobre a reação dele tantos anos depois do fim de Breaking Bad.

‎Durante uma entrevista ao ‎‎THR‎‎, Paul compartilhou sua reação a este anúncio inesperado. O astro ‎‎de Breaking Bad‎‎ estava a caminho da festa de estreia da 6ª temporada de ‎‎Better Call Saul‎‎ quando foi informado de que Gould compartilhou a notícia.

A reação inicial de Paul foi de choque, mas ele diz que está feliz agora que a revelação foi feita e ele pode discutir isso abertamente.

‎”Chocado! Eu estava indo para a festa de estreia da temporada final de Better Call Saul, e eles disseram, ‘Só para você saber, Vince e Peter avisaram a todos que você e Bryan estarão na temporada final'”, disse Aaron Paul.

“E eu disse, “O quê?”. Então eu não esperava por isso. Mas para ser honesto, estou feliz por finalmente poder falar sobre isso. É bom poder ser aberto sobre isso. Então, estou animado. Acho que os fãs de Breaking Bad e Better Call Saul poderiam estar esperando por isso. Eles têm visto a família Breaking Bad aparecer lentamente dentro de Better Call Saul, então eu acho que seria estranho se Walt e Jesse não fizessem uma aparição. Estou animado que fizemos isso e com a maneira como fizemos. Eu acho que as pessoas vão ficar emocionadas”, acrescentou o ator de Breaking Bad.

Mais sobre Better Call Saul

Better Call Saul é uma série derivada de Breaking Bad, que acompanha a história de Saul Goodman, interpretado por Bob Odenkirk.

A produção é extremamente elogiada pela crítica e pelo público, apresentando uma recepção quase tão positiva quanto a de Breaking Bad.

Breaking Bad, que também teve Vince Gilligan como criador, é constantemente lembrada como uma das maiores séries de todos os tempos.

A história acompanhou a jornada de Walter White, um professor de química que entra para o arriscado negócio da metanfetamina enquanto luta contra um câncer terminal.

Walter White conta com a ajuda de Jesse Pinkman, um jovem com experiência no mundo das drogas.

No Brasil, Breaking Bad e Better Call Saul estão disponíveis pela Netflix.