Lista Negra confirma retorno 2 queridos personagens

Lista Negra (The Blacklist) terá o retorno de dois queridos personagens na nona temporada, que atualmente está em exibição.

Cynthia Panabaker, vivida por Deirdre Lovejoy aparecerá no 14º episódio desse ano da série. Além dela, outro retorno acontecerá no mesmo capítulo.

Teddy Brimley, interpretado por Teddy Coluca, também aparecerá, aponta o Express. Ele foi introduzido na primeira temporada, quando interrogou Meera Malik.

Ainda veremos quais serão os papéis deles nesses capítulos e não foi revelado se aparecerão em mais episódios da atual temporada de Lista Negra.

Lista Negra (The Blacklist) se despede de mais uma personagem na 9ª temporada

Lista Negra (The Blacklist) segue sofrendo com despedidas importantes. Após a morte de Liz, a série que está na Netflix trouxe o adeus de Mierce, que recém tinha sido introduzida.

Mierce apareceu no quarto episódio da nona temporada ao lado de Weecha. As duas logo se tornaram muito importantes para o protagonista Red.

Weecha, com toda habilidade com armas, virou a segurança do protagonista de Lista Negra. Já Mierce ajudou Red com a morte de Liz, com os dois parecendo possuir sentimentos românticos.

Porém, o oitavo episódio da nona temporada de The Blacklist deixou os fãs surpresos. Red confessou que ainda não conseguiu superar totalmente o passado, o que fez com que Mierce decidisse deixar o personagem.

Para os espectadores, a conversa sincera, com essa despedida, foi simplesmente de quebrar o coração. Com isso, Mierce deixa de tentar levar Red para uma jornada de cura.

No Brasil, Lista Negra (The Blacklist) está agora disponível na Netflix.