Love, Death & Robots: 3ª temporada ganha imagens e data de estreia na Netflix

A Netflix trouxe as primeiras imagens da terceira temporada de Love, Death & Robots, aclamada coletânea de curtas-metragens em animação.

Além disso, a data de estreia dessa nova leva de episódios foi divulgada. A série retorna em 20 de maio na plataforma de streaming.

As imagens divulgadas, aparentemente, correspondem a cada um dos novos capítulos. Na primeira vemos uma astronauta. Na segunda, uma criatura em meio a chamas.

Na terceira vemos um marinheiro em um navio da época das grandes navegações. A quarta mostra um homem e uma mulher repletos de joias.

Na quinta foto vemos um senhor de idade olhando para um prego e, na última, um robô laranja sorridente.

Veja abaixo.

Love, Death & Robots na Netflix

Love, Death & Robots é uma das animações mais diferenciadas da Netflix e é comparada a Black Mirror pelo seu formato.

A série é uma coleção de histórias que misturam os gêneros de ficção científica, fantasia, terror e comédia.

A plataforma de streaming afirma que é uma série com personagens “de produto sensitivo, soldados lobisomens e robôs selvagens”.

A Blur Studio, de Tim Miller, fica com a produção. David Fincher é o produtor-executivo da animação. Antes, o diretor trabalhou com a Netflix em séries como House of Cards e Mindhunter.

Love, Death & Robots está disponível na Netflix. A terceira temporada estreia em 20 de maio de 2022.