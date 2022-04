Maisie Williams, a Arya Stark, revela se voltará para spin-offs de Game of Thrones

Maisie Williams interpretou Arya Stark nas oito temporadas de Game of Thrones e teve um final aberto, que mostra a personagem indo embora em um navio. A atriz revelou se voltaria para uma derivada da série da HBO.

Em um perfil para a GQ, Williams foi perguntada se ela consideraria reprisar seu papel em um futuro projeto spin-off de Game of Thrones.

Enquanto ela não descarta, ela faz questão de dizer que sua resposta não constitui uma confirmação de qualquer tipo, e que nenhum retorno está em andamento.

“Não estou dizendo que isso nunca aconteceria, mas também não estou dizendo isso nesta entrevista para que todo mundo diga algo como: ‘O spin-off! Está chegando!’ Porque não está”, disse Williams.

“Tem que ser o momento certo e as pessoas certas. Tem que estar certo no contexto de todos os outros spin-offs e do universo de Game of Thrones. […] Tem que ser o momento certo para mim”, continuou a atriz.

Mais sobre House of the Dragon

House of the Dragon será uma produção da HBO Max e não terá o envolvimento dos criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss.

A trama seguirá a linhagem dos Targaryen 200 anos antes de Game of Thrones, tendo sua história adaptada do livro Fogo e Sangue.

House of the Dragon foi encomendada diretamente como série, sem precisar da aprovação do piloto. A primeira temporada terá 10 episódios.

Miguel Sapochnik, diretor de episódios importantes de Game of Thrones, será o co-showrunner e ficará na direção do piloto. O projeto começou a ser desenvolvido por outro veterano da série original, o escritor e produtor Bryan Cogman.

Na história, uma briga entre irmãos pode desencadear uma guerra. O Príncipe Daemon Targaryen estaria visando o trono do Rei Viserys.

House of the Dragon chega em 21 de agosto de 2022. Game of Thrones segue na HBO Max.