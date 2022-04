María Pedraza comenta seu retorno em Elite: “Tenho que ser sincera”

Recentemente, a atriz espanhola María Pedraza conquistou fãs na Netflix com o suspense As Garotas de Cristal. Sucesso na plataforma, ela também está em séries como Elite e La Casa de Papel. Fãs querem saber: Marina retornará em Elite? A atriz falou sobre o assunto em uma entrevista recente, na qual ofereceu uma resposta definitiva aos espectadores.

“Após três jovens da escola pública serem transferidos para um conceituado colégio de elite, o conflito entre classes acaba levando a um assassinato”, afirma a sinopse oficial de Elite na Netflix.

Durante as primeiras temporadas da série, María Pedraza interpretou a estudante Marina. Em La Casa de Papel, a atriz vive Alison Parker.

Veja abaixo tudo que María Pedraza revelou sobre seu retorno em Elite. Ele vai acontecer de verdade? Confira.

María Pedraza retorna em Elite?

Na primeira temporada de Elite, o grande mistério foi o assassinato de Marina, a personagem de María Pedraza.

Em meio às grandes reviravoltas dos episódios finais do primeiro ano, a série da Netflix confirma Polo como o responsável pela morte.

Por isso, María Pedraza atua apenas na primeira temporada de Elite. Mesmo assim, muitos fãs esperam vê-la de volta na trama de Elite – seja em flashbacks, sonhos ou lembranças.

Em um papo com o site espanhol Los 40, María Pedraza jogou um balde de água fria nas expectativas dos fãs.

“Sendo completamente sincera, eu não voltaria. Elite, para mim, foi algo de momento. Eu adorei o final da minha personagem. Amo a série, e lembro dela com muita alegria. Prefiro deixar as coisas como estão, e continuar com minhas lembranças”, explicou a atriz.

É isso: Marina não vai retornar em Elite, nem mesmo para uma participação especial.

Desde o desfecho da primeira temporada de Elite, María Pedraza participa de projetos importantes no cinema e na TV.

Na Netflix, por exemplo, Pedraza deu voz à protagonista Katie Mitchell na dublagem espanhola do filme animado A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas.

Com Jaime Lorente, com quem já havia contracenado em La Casa de Papel, a atriz também atuou no filme Quem Você Levaria Para uma Ilha Deserta.

Mais recentemente, María Pedraza mostrou suas habilidades de dança no filme As Garotas de Cristal, um thriller misterioso que faz muito sucesso na Netflix.

Também conhecida por sua carreira de modelo, Pedraza tem parcerias com grifes como Cacharel Parfums, Bulgari, Adolfo Dominguez, Estée Lauder, Coolway, Dolce & Gabbana e L’Oréal.

Para conferir as melhores performances de María Pedraza na Netflix, basta assistir às séries Elite, La Casa de Papel e Toy Boy, além do filme As Garotas de Cristal.