Meredith de Grey’s Anatomy revela cenas que não faria com Cristina hoje em dia

A atriz que interpreta Meredith Grey em Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo, revelou durante o podcast Tell Me as cenas que não gostaria de fazer hoje em dia.

A estrela contou que, atualmente, evita momentos de muita angústia. Foram muitas as cenas nesse estilo que ela compartilhou com Sandra Oh, que interpretou Cristina.

“Acho que eu não quero mais me sentir infeliz. É claro que existem cenas em que temos que sentir angústia, como quando Derek foi baleado.”

“Eu me lembro disso muito vividamente. Sandra e eu tivemos que gritar, chorar e enlouquecer umas 30 vezes.”

“É o tipo de coisa que eu não poderia fazer hoje em dia, sabe? Eu não quero”, comentou a atriz de Grey’s Anatomy.

Ellen Pompeo foi obrigada a ver colega de Grey’s Anatomy nu em peça

Em seu podcast Tell Me, a atriz Ellen Pompeo abriu o jogo sobre ter visto o seu ex-colega de Grey’s Anatomy, Jesse Williams, nu em uma peça da Broadway.

A estrela admitiu que, inicialmente, ficou com vergonha de assistir, mas acabou sendo convencida pela colega Debbie Allen.

“Ele estava se preparando para fazer uma peça na Broadway chamada ‘Take Me Out’. Ele tinha que estar nu no palco para essa peça, e Debbie e eu estávamos conversando sobre isso.”

“Eu disse: ‘Eu não posso ver Jesse nu no palco.’ Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que apoiar o meu amigo.”

“Eu disse: ‘O que vamos fazer? Como vamos assistir essa peça?’ Queríamos bons lugares, mas com ele nu no palco, não queríamos estar muito perto.”

“Tivemos uma situação complicada para resolver.”

Em Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo interpreta Meredith Grey, enquanto Jesse Williams deu vida ao personagem Jackson Avery.

