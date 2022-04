Moon Knight tem reviravolta inesperada

Cavaleiro da Lua, série da Marvel para o Disney+, teve uma grande, dramática e inesperada reviravolta em seu quarto episódio. Essa matéria contém spoilers!

Steven Grant (Oscar Isaac) tem Transtorno Dissociativo de Identidade e está descobrindo mais sobre seus alter egos, incluindo Marc Spector, com quem tenta impedir um culto que quer ressuscitar o deus egípcio Ammit.

No entanto, ao final do episódio quatro, Marc é baleado e aparentemente morto pelo líder do culto, Arthur Harrow (Ethan Hawke). Em seguida, Steven e Marc acordam em um manicômio, onde um filme ficção sobre um aventureiro chamado Dr. Steven Grant está sendo exibido. Vários personagens já conhecidos da série aparecem nesse local, onde a realidade é questionada.

Marc está sedado. Arthur, que trabalha nesse lugar, vai ao seu encontro e lhe conta que tudo sobre Khonshu, o culto e Steven é uma ilusão, mas Marc não acredita e tenta escapar. Ele encontra Steven preso dentro do que parece ser um sarcófago, e esse é o primeiro encontro físico entre os personagens, que até então conversaram apenas dentro de suas mentes.

Eles tentam escapar, mas o episódio acaba com eles esbarrando em uma senhora com cabeça hipopótamo, roupas egípcias e voz aguda, que é na verdade a antiga deusa egípcia Taweret (interpretada por Antonia Salib), que Steven menciona no primeiro episódio. Segundo o site do Fitzwilliam Museum, Taweret era a protetora de mulheres grávidas e crianças pequenas.

Ela tem uma forte conexão com a fertilidade e, ao que indica, também com o renascimento, protegendo os mortos dos espíritos malignos. Sua presença no novo episódio pode indicar que Marc será ressuscitado.

O novo episódio já está disponível no Disney+.

“Cavaleiro da Lua acompanha Steven Grant, um gentil e educado funcionário de uma loja de souvenir, que é atormentado com apagões e memórias de outra vida. Steven descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e divide o corpo com o mercenário Marc Spector. À medida que os inimigos de Steven/Marc se voltam para eles, ambos devem navegar em suas complexas identidades enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito”, diz a sinopse oficial da série.

Cavaleiro da Lua conta com Jeremy Slater como showrunner. Ele escreveu o filme de Death Note da Netflix, o Quarteto Fantástico de 2015 e alguns episódios de The Umbrella Academy.

O elenco é formado por Oscar Isaac, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, F. Murray Abraham, May Calamawy, Fernanda Andrade, Ann Akinjirin, Díana Bermudez e Sofia Danu. Ao todo, a série terá seis episódios.

