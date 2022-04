Ms. Marvel terá algo inédito no MCU

A série da Ms. Marvel é uma das mais aguardadas do MCU. Será a introdução de Kamala Khan ao universo compartilhado.

Ms. Marvel também terá algo inédito no MCU. De acordo com o Looper, é o primeiro projeto do Marvel Studios a receber uma classificação indicativa PG.

Isso significa que Ms. Marvel será livre para todos os públicos. Isso nunca tinha acontecido no MCU, pois todos os outros projetos receberam a classificação indicativa PG-13.

O PG-13 não permite um alto nível de violência. No entanto, ainda apresenta um nível moderado dela.

Com o PG, isto se torna ainda mais leve. Portanto, não espere lutas muito intensas em Ms. Marvel.

Série com Iman Vellani

Ms. Marvel será estrelada por Iman Vellani. Ela também estará em Capitã Marvel: The Marvels, com Brie Larson.

Ms. Marvel chega ao Disney+ em 8 de junho de 2022.

