Muitos fãs de Big Bang Theory concordam que esse é o pior personagem

The Big Bang Theory, grande sucesso televisivo, continua dividindo a opinião dos fãs em relação a algo: quais os melhores e piores personagens da série?

Em um fórum do Reddit chamado r/bigbangtheory, foi lançada uma pesquisa para descobrir qual o personagem menos querido entre os fãs, e a maioria dos votos, 37%, foram para Bernadette Rostenkowski, interpretada por Melissa Rauch.

Bernadette entrou na série em sua terceira temporada, e seu comportamento quente fez dela uma das personagens mais famosas entre os espetadores naquela época, mas aparentemente nem todos gostam tanto assim dela.

Os comentários da pesquisa também renderam divergências, com fãs insatisfeitos com o resultado final. O argumento, no entanto, é que Bernadette era uma boa personagem em suas primeiras temporadas, mas foi se tornando desagradável com o passar do tempo. “Vocês realmente odeiam Bernadette?” Pelo menos ela adiciona um pouco de tempero às cenas”, diz um dos comentários.

Um sucesso de audiência

Atualmente, Young Sheldon é um dos maiores sucessos de audiência da CBS, canal dos Estados Unidos que também exibiu The Big Bang Theory.

Caso os números se mantenham tão bons, é claro que existe a possibilidade de Young Sheldon durar muito tempo.

Young Sheldon gira em torno da juventude de Sheldon Cooper, interpretado por Jim Parsons em The Big Bang Theory.

No Brasil, The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis pela HBO Max.