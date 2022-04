Netflix anuncia série com influenciadora Ademara

A Netflix anunciou uma nova série de comédia, estrelada por Ademara Barros, atriz e jornalista, que viralizou nas redes sociais, tornando-se influenciadora.

Ainda sem título, o seriado gira em torno da família Menezes, focando em Marcely (Ademara), filha mais velha, que larga a faculdade para se tornar influenciadora.

No Instagram, a Netflix divulgou um divertido vídeo com Ademara apresentando brevemente o seriado.

Confira abaixo.

Mais sobre a série com Ademara

“A família Menezes vê sua vida virar do avesso depois que Marcely (Ademara), a filha mais velha, resolve trancar a faculdade e se aventurar na carreira de influenciadora”, começa a sinopse oficial.

“Sincera demais, ela passa longe do estilo blogueirinha fake. Graças a esse seu jeito sem filtro, Marcely vai conquistar seguidores e muitas tretas tanto no mundo virtual quanto no real, sobrando para seus amigos e sua família a missão de lhe ajudar a resolver as suas confusões”, continua a sinopse.

Além de Ademara, o elenco da comédia da Netflix também conta com Mel Maia, Thamirys Borsan, Luisa Perissé, Pedro Ottoni, Flavia Reis e Orã.

A direção é de Tatiana de Lamare e João Fonseca, com roteiro de João Paulo Horta e Cris D’Amato como supervisora artística.

Ainda não há data de estreia para a série com Ademara.