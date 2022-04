Netflix cancela duas séries de suspense em menos de três semanas

Depois de cancelar Arquivo 81, a Netflix cancelou outro suspense original da plataforma: Locke & Key.

A série terminará com a terceira temporada, informa o Deadline. Apesar desse fim prematuro, parece que o seriado terá um desfecho apropriado.

Em um comunicado, Carlton Cuse e Meredith Averill parecem concordar que três temporadas e depois um final sempre estiveram nas cartas. Os dois produtores e co-showrunners observaram em conjunto:

“Assim que começamos a trabalhar na série, sentimos que três temporadas eram a duração ideal para levar a história da família Locke e suas aventuras em Keyhouse a uma conclusão satisfatória. Como contadores de histórias, somos gratos por termos tido a oportunidade de contar nossa versão da incrível história de Joe Hill e Gabriel Rodriguez exatamente do jeito que queríamos. Estamos mantendo as chaves mágicas, no entanto, para nosso uso pessoal”.

Mais sobre Locke & Key

Locke & Key é baseada nas histórias de Joe Hill (filho de Stephen King). A atração traz a atriz brasileira Laysla de Oliveira.

Os quadrinhos, que também são de Gabriel Rodriguez, trazem um grupo de crianças que começa a explorar as misteriosas portas de uma casa sinistra, com o uso de uma chave mágica.

“Após a morte do pai, três irmãos se mudam para uma casa cheia de chaves mágicas”, diz a sinopse da Netflix.

O elenco de Locke & Key conta ainda com Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Thomas Mitchell Barnet, Asha Bromfield, Petrice Jones, Griffin Gluck, Steven Williams e Sherri Shaum.

A segunda temporada de Locke & Key já está disponível pela Netflix.