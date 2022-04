Netflix reunirá Schwarzenegger com astro de Exterminador do Futuro em série

Arnold Schwarzenegger está prestes a estrelar uma nova série de espionagem da Netflix.

O projeto ainda está em fase inicial e não teve seu título oficial divulgado até o momento, mas sabe-se que o projeto marcará o reencontro de Schwarzenegger com Gabriel Luna, com quem trabalhou em O Exterminador do Futuro.

Até onde se sabe, Arnold Schwarzenegger interpretará um agente da CIA e pai de uma outra agente, interpretada por Monica Barbaro, de Top Gun: Maverick.

Além dos trio, a nova série da Netflix contará ainda com nomes como Jay Baruchel, Aparna Brielle, Andy Buckley, Milan Carter, Fortune Feimster, Barbara Eve Harris, Fabiana Udenio e Travis Van Winkle.

Mais informações não foram divulgadas até o momento.

A Netflix está em baixa

A Netflix registrou uma grande queda na sua plataforma de streaming.

Nesta terça-feira, 19 de abril, a Netflix revelou que perdeu 200 mil assinantes no primeiro trimestre de 2022.

Essa é a primeira vez que a Netflix registra uma queda em sua quantidade de assinantes, desde 2011, e o número pode diminuir ainda mais: acredita-se que a plataforma pode perder mais de dois milhões de assinantes até o final do ano.

Se isso de fato acontecer, 2022 será o pior ano da história para a Netflix.