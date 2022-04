Nova série brasileira promete divertir fãs na Neflix

Se você curte produções brasileiras de comédia, tem tudo para gostar da série A Sogra Que Te Pariu, um projeto nacional que acaba de chegar ao catálogo da Netflix. Protagonizada pelo comediante Rodrigo Sant’Anna, a trama tem tudo para fazer muito sucesso na plataforma – não apenas com os espectadores brasileiros, mas também com o público internacional.

Criada e produzida por Rodrigo Sant’Anna – conhecido por personagens inesquecíveis do humorístico Zorra Total – a série A Sogra Que Te Pariu estreou na Netflix em 13 de abril de 2022.

Desde sua estreia, a série é alvo de comparações com outra icônica produção nacional de comédia: a franquia Minha Mãe é uma Peça, criada e protagonizada pelo eterno Paulo Gustavo.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de A Sogra Que Te Pariu na Netflix; veja.

Conheça a história de A Sogra Que Te Pariu na Netflix

“Isadir vive com a família desde o início da pandemia e faz de tudo para atrapalhar a vida do filho e da nora. É um barraco atrás do outro!”, afirma a sinopse oficial de A Sogra Que Te Pariu na Netflix.

Na produção da Netflix, Rodrigo Sant’Anna interpreta a divertida Dona Isadir, uma senhora idosa que causa as maiores confusões ao se mudar para a casa do filho.

A série é a primeira sitcom multicâmera brasileira – o estilo de Toma Lá Dá Cá e Sai de Baixo – a ser produzida pela Netflix.

O enredo começa no início da pandemia de Covid-19, quando a Dona Isadir decide se mudar para a mansão do filho Carlos para ficar mais próxima da família – para desespero da nora Alice.

Entre o fogo cruzado entre a Dona Isadir e a nora estão os netos Jonas e Márcia. A empregada Marinez, por sua vez, acompanha tudo de camarote.

Com 10 episódios de 25 minutos, A Sogra Que Te Pariu é garantia de risadas para toda a família na Netflix.

Rodrigo Sant’Anna e o elenco de A Sogra Que Te Pariu na Netflix

Como já citamos, o elenco de A Sogra Que Te Pariu é liderado por Rodrigo Sant’Anna no papel da Dona Isadir.

Você, provavelmente, conhece o humorista por performances nos programas Zorra Total e na franquia Os Suburbanos.

Carlos, o filho da Dona Isadir, é interpretado por Rafael Zulu, de novelas como Caras e Bocas e O Outro Lado do Paraíso.

Lidi Lisboa (Jezabel, Escrava Mãe) vive Alice, a esposa de Carlos e nora da Dona Isadir. A personagem vive grandes conflitos com a sogra.

Os netos Jonas e Márcia são interpretados pelos atores Pedro Ottoni (Vale Night) e Bárbara Sut (Salve-se Quem Puder).

Marinez, a “funcionária do lar”, ganha vida pela interpretação de Daniela Fontan (Além do Tempo).

O elenco principal de A Sogra Que Te Pariu é completado por Solange Teixeira (Cine Holliúdy 2) e Ney Lima (Vai Que Cola 2).

A Sogra Que Te Pariu já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer da produção.