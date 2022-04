Nova série com ator de A Culpa É das Estrelas faz sucesso na HBO Max

Uma nova série chamada Tokyo Vice está se mostrando um grande sucesso na HBO Max.

A produção é estrelada por Ansel Elgort, conhecido por A Culpa É das Estrelas e Amor, Sublime Amor.

Situada no fim dos anos 1990, a série Tokyo Vice conta a história de Jake Adelstein (Ansel Elgort), um jornalista americano que se muda para Tóquio na esperança de integrar a equipe de um dos maiores jornais do país como repórter estrangeiro.

Jake trabalha como professor de línguas e estuda tudo sobre a cultura e economia do Japão para se qualificar para o trabalho no jornal.

Eventualmente, quando consegue uma vaga no diário, Jake fica responsável pelos casos policiais, o que normalmente não passa de bolsas roubadas e outros incidentes mundanos.

Contudo, ao se aproximar do detetive Hiroto Katagiri (Ken Watanabe), um especialista no crime organizado, Jake começa a explorar o sombrio e perigoso mundo da Yakuza japonesa.

Hiroto educa Jake sobre como o crime funciona em Tóquio e, em meio a vários casos suspeitos de suicídio, o jornalista fica cada vez mais próximo dos líderes da temida Yakuza.

Série com ótima recepção

Tokyo Vice vem tendo uma ótima recepção tanto com a crítica quanto com o público.

Até o momento, a nova série da HBO Max aparece com 92% de aprovação com os críticos no Rotten Tomatoes, enquanto a aprovação com o público atualmente é de 100%.

O consenso da crítica diz: “O protagonista de Tokyo Vice é seu elemento menos interessante, mas a intriga do submundo do Japão e a verossimilhança de seu cenário criam uma sedutora fatia de neon noir.”

Tokyo Vice está agora disponível pela HBO Max.