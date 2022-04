Nova série da Netflix conquista 100% de aprovação

Um novo projeto da Netflix está sendo aclamado pela crítica. Trata-se de Recursos Humanos, série derivada da animação adulta Big Mouth.

No momento, Recursos Humanos aparece com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, famoso site de agregação de críticas dos EUA.

É possível que a série animada perca essa aprovação, mas até esta data, segue tendo 100% de recepção positiva da crítica.

A série animada Big Mouth se tornou um grande sucesso na Netflix, então a gigante do streaming aproveitou a popularidade para desenvolver este derivado.

Cena de Recursos Humanos

Série derivada de Big Mouth

Recursos Humanos acontece no mesmo universo de Big Mouth, mas se concentra em Besouros do Amor, Monstros Hormonais e outras criaturas enquanto ajudam os seres humanos a percorrer diferentes fases de suas vidas.

Como os fãs descobrem, essas criaturas também são capazes de apresentar muita humanidade.

Recursos Humanos é elogiada por manter o mesmo senso de humor e estilo absurdo de Big Mouth, enquanto também expande conceitos da série animada.

Para quem gosta de Big Mouth, esta nova série animada da Netflix é realmente imperdível.

Recursos Humanos está disponível na Netflix.