Nova vilã de The Flash dá spoiler sobre volta de personagem querido

O ator Robbie Ammell, que interpretou o Nuclear no Arrowverse, está confirmado no elenco dos próximos dois episódios de The Flash. E se o público ainda não sabia como seu retorno seria possível, tudo parece ter sido revelado graças à grande vilã da 8ª temporada da série.

Refrescando a memória, sabemos que Nuclear morreu na segunda temporada de The Flash, mas graças a flashbacks, linhas de tempo alternativas e a capacidade da Força de Aceleração de assumir a forma de qualquer pessoa que escolher, Amell fez aparições esporádicas ao longo do Arrowverse.

Vimos no episódio nove da atual temporada que Chama Negra tem assumido a forma de falecidos entes queridos para se alimentar da dor de suas vítimas. Com isso, é muito provável que ela assuma a aparência de Ronnie Raymond, nome verdadeiro do Nuclear, para atingir Caitlin (Danielle Panabaker).

Outra informação que sustenta essa teoria é que a Chama Negra tem habilidades relacionadas à fusão nuclear e fria, o que possibilita não só comparações óbvias com os poderes de Nuclear, mas permitem que ela se passe por ele com muita facilidade, o que poderia enganar Caitlin.

Mas, se você realmente queria ver o verdadeiro Nuclear, é melhor reduzir as esperanças, já que a possibilidade parece muito pequena.

É o fim para The Flash?

Segundo publicação recente do The Hollywood Reporter, a 9ª temporada de The Flash pode ser a última do programa ou, no máximo, a penúltima, se a série tiver a sorte de chegar até uma décima parte.

Essa teoria ganha forças não só pela baixa audiência da produção, mas por sua falta de renovação: atualmente em sua 8ª temporada, a série ainda não foi oficialmente renovada para um novo ano, o que pode indicar que a The CW e a DC estão esperando pelos resultados dos atuais episódios para definir de uma vez por todas a sua última cartada.

Relatos do início deste ano revelam, ainda, que a WarnerMedia e a ViacomCBS estão tentando vender a The CW, o que pode afetar os conteúdos de sua programação.

No entanto, mesmo se The Flash terminar em sua 9ª temporada, será um grande feito ao se oficializar como a produção do Arrowverse de maior duração. Mas, ao menos por enquanto, tudo isso é apenas um rumor.