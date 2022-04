Novo episódio de Os Simpsons apresentará seu primeiro dublador surdo

Os Simpsons não é exatamente um exemplo de série progressista, mas tem se esforçado nos últimos anos para mudar sua imagem, e um novo passo dado pelo desenho animado será extremamente importante para a comunidade surda.

Em sua 33ª temporada, a animação apresentará o primeiro dublador surdo, John Autry II, que dará vida ao personagem Monk, também surdo, filho do mentor de jazz de Lisa Simpson (Yeardley Smith).

Autry comenta sobre a conquista: “Isso pode impactar uma mudança para todos nós. Trata-se de personagens com deficiências auditivas e ouvintes se unindo. É uma parte da história”.

O episódio também fará uso de ASL, a Língua Americana de Sinais, que será incorporada à animação.

Mais sobre o episódio

Loni Steele Sosthand, roteirista do episódio, comenta à Variety: “Foi um pouco complicado, especialmente porque o coisa que estamos traduzindo é Shakespeare. Mas acho que conseguimos”.

Sosthand, cujo irmão Eli Steele é deficiente auditivo, baseou a história em suas próprias vidas. Seu irmão também foi consultor do roteiro do episódio “The Sound of Bleeding Gums”, que contará também com outros artistas surdos ou com deficiência auditiva, incluindo a comediante Kathy Buckley.

The Sound of Bleeding Gums vai ao ar em 10 de abril na FOX.

