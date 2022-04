O romance coreano que todo mundo está assistindo na Netflix

Nos últimos anos, a Netflix comprovou o potencial internacional das produções sul-coreanas. Com sucessos como Round 6 e Profecia do Inferno, as séries do país não demoram a conquistar fãs no Brasil. Essa tendência se repete com Pretendente Surpresa, uma divertida comédia romântica já que já figura no Top 10 da plataforma.

Pretendente Surpresa – também encontrada sob o título em inglês A Business Proposal (Uma Proposta de Negócios) – é uma adaptação da HQ digital homônima, escrita por Hae Hwa.

A 1ª temporada da série, com 12 episódios, foi exibida entre fevereiro e abril de 2022 na emissora sul-coreana SBS TV. Na Netflix, a trama segue o mesmo modelo de lançamento, com novos capítulos a cada semana.

Explicamos abaixo tudo sobre a trama, o elenco e a estreia de Pretendente Surpresa na Netflix; veja.

Conheça a trama de Pretendente Surpresa na Netflix

“Ha-ri vai a um encontro às cegas se passando pela amiga e pronta para dispensar o pretendente. Mas o plano dá errado, e ele acaba fazendo uma proposta para ela”, afirma a sinopse oficial de Pretendente Surpresa na Netflix.

A produção, como indica a sinopse, acompanha a história de Shin Ha-Ri, uma jovem que participa de um encontro às cegas no lugar da amiga Jin Young Seo.

Durante o encontro, Ha-Ri se surpreende ao descobrir que o “pretendente surpresa”, na verdade, é Kang Tae Moo, o CEO da empresa onde trabalha.

O que deveria ser apenas um encontro às cegas, acaba se tornando uma grande confusão – principalmente quando o patrão começa a desenvolver uma instantânea conexão com a protagonista.

Para deixar a história ainda mais complicada, Jin Young Seo acaba se apaixonando por Cha Sung Hoon, o secretário e braço direito de Tae Moo.

Tudo sobre o elenco de Pretendente Surpresa

Um dos grandes trunfos de Pretendente Surpresa é seu elenco de estrelas, formado por alguns dos atores mais famosos da Coreia do Sul.

A protagonista Shin Ha-Ri é interpretada por Kim Se-jeong, famosa por séries como School 2017 e The Uncanny Counter.

O galã Ahn Hyo-seop, de Still 17, Abyss e Dr. Romantic 2, vive o CEO Kang Tae Moo.

Seol In-ah (Sunny Again Tomorrow) interpreta Jin Young-seo, a amiga de Ha-Ri que convence a protagonista a participar do encontro às cegas.

O elenco principal de Pretendente Surpresa é completado por Kim Min-kyu (Queen: Love and War) como Cha Sung-hoon, o braço direito de Tae Moo.

Estreia de Pretendente Surpresa na Netflix – Quando chegam os novos episódios?

Pretendente Surpresa aposta em lançamentos semanais na Netflix. A cada semana, 2 novos episódios estreiam na plataforma.

Até o fechamento desta matéria, a plataforma contava apenas com o 1º e 2º capítulos da trama.

Os próximos episódios estreiam em 11 de abril (3 e 4), 18 de abril (5 e 6), 26 de abril (7 e 8) e 2 de maio (9 e 10). Os últimos 2 capítulos ainda não tiveram as datas liberadas, mas a Netflix já confirmou que a estreia será em maio.

Veja abaixo o trailer de Pretendente Surpresa na Netflix.