Olivia Colman tem papel surpresa em Heartstopper; veja

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a série teen Heartstopper emociona fãs com uma trama tocante e cheia de romance. Uma das grandes surpresas da primeira temporada é a participação de Olivia Colman – uma das atrizes mais aclamadas da atualidade.

“Nesta série sobre amadurecimento, os adolescentes Charlie e Nick descobrem que são mais que apenas amigos e precisam lidar com as dificuldades da vida escolar e amorosa”, afirma a sinopse oficial de Heartstopper.

Protagonizada por Joe Locke e Kit Connor, a série LGBTQIA+ é baseada na série de HQs escrita por Alice Oseman.

O site NME explicou tudo que os fãs da Netflix precisam saber sobre a participação de Olivia Colman em Heartstopper.

Quem Olivia Colman interpreta em Heartstopper?

Para garantir a surpresa dos fãs, a Netflix escondeu o envolvimento de Olivia Colman em Heartstopper.

O papel da atriz só é revelado no final do primeiro episódio, quando ela aparece como Sarah, a mãe de Nick.

A personagem não aparece nos trailers ou em qualquer material de divulgação de Heartstopper. Por isso, sua participação é ainda mais surpreendente.

Sarah Nelson, a mãe de Nick, é uma das personagens mais interessantes de Heartstopper. Ela aparece em diversos momentos da série e se estabelece como o maior suporte emocional do filho – que lida com sentimentos conflitantes e com as dores do amadurecimento.

“O segredo foi revelado… Olivia Colman estrela em Heartstopper como Sarah, a mãe maravilhosa de Nick”, comentou o perfil oficial da Netflix UK.

A estratégia deu certo: fãs de Heartstopper se surpreenderam com a participação de Olivia Colman.

“Olivia Colman como Sarah Nelson em Heartstopper é uma escolha perfeita!”, comentou um fã nas redes sociais.

Outro fã compartilhou uma comparação entre o visual de Olivia Colman e o da personagem da HQ de Alice Oseman (veja abaixo).

A autora de Heartstopper discutiu a escalação de Olivia Colman em uma entrevista recente ao site RadioTimes.

“Nós queríamos um nome de peso para o papel da mãe de Nick. Achei que nunca conseguiríamos. Mas entramos em contato com a Olivia e ela topou. Eu simplesmente não pude acreditar. Fiquei chocada, mas muito feliz. Afinal, ela é uma atriz incrível. Todas as cenas com a mãe do Nick são sutis e especiais”, explicou a escritora.

Considerada uma das melhores atrizes da atualidade, Olivia Colman já foi indicada aos prêmios mais importantes da indústria do entretenimento.

Em 2019, Olivia Colman ganhou o Oscar de Melhor Atriz por sua performance como a Rainha Anne em A Favorita.

No Emmy, o prêmio mais importante da TV, Olivia Colman venceu por sua atuação como a Rainha Elizabeth II em The Crown.

Heartstopper já está disponível na Netflix.