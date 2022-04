Os Herdeiros da Terra: O que sabemos sobre a 2ª temporada

Depois de Elite e La Casa de Papel, Os Herdeiros da Terra é uma das séries espanholas mais populares da Netflix. Lançada no streaming em abril de 2022, a produção conquistou fãs no mundo inteiro. Quem já acompanhou os primeiros episódios quer saber: a série terá uma 2ª temporada na plataforma?

“O jovem Hugo Llor se esforça para vencer na vida na Barcelona do século XIV e faz de tudo para cumprir a promessa que fez à família Estanyol”, afirma a sinopse oficial de Os Os Herdeiros da Terra na Netflix.

A nova produção da Netflix – também encontrada sob o título original de Los Herederos de la Tierra – é baseada no livro homônimo escrito por Ildefonso Falcones.

Revelamos abaixo tudo que já sabemos sobre a 2ª temporada de Os Herdeiros da Terra na Netflix; confira.

Os Herdeiros da Terra terá 2ª temporada na Netflix?

A primeira temporada de Os Herdeiros da Terra estreou na Netflix em 15 de abril de 2022. Os 8 episódios foram lançados simultaneamente, com duração entre 48 e 57 minutos.

Em relação à 2ª temporada, a Netflix ainda não revelou o status da série. Ou seja: pelo menos até o momento, Os Herdeiros da Terra não foi renovada para um segundo ano.

Normalmente, a Netflix demora entre 2 semanas e 3 meses para divulgar o destino de suas produções originais.

Sendo assim, fãs podem esperar por novidades (e até mesmo uma possível confirmação) até julho de 2022.

Caso a Netflix levasse em conta apenas os números de audiência, a renovação de Os Herdeiros da Terra já estaria garantida. Afinal de contas, a produção espanhola figura no Top 10 de diversos países (incluindo o Brasil).

Entretanto, como Os Herdeiros da Terra é uma série de época, a plataforma também deve considerar o custo de produção – que envolve os cenários, figurinos e muito mais.

Ou seja: se a plataforma concluir que a audiência compensa os custos de produção, Os Herdeiros da Terra será renovada para mais uma temporada.

Por outro lado, fãs de Os Herdeiros da Terra já perceberam que a primeira temporada termina com um desfecho definitivo, sem deixar pontas soltas para novos episódios.

A conclusão satisfatória da série pode indicar que seus produtores não tem a intenção de garantir a renovação para novos episódios.

Se a Netflix optar pela produção de mais uma temporada de Os Herdeiros da Terra, o novo ano ainda deve demorar para estrear.

Caso a plataforma confirme a 2ª temporada ainda em 2022, as gravações devem começar até o final do ano. Sendo assim, os novos episódios podem ser lançados no final de 2023 ou meados de 2024.

Enquanto isso, a 1ª temporada de Os Herdeiros da Terra continua disponível na Netflix.