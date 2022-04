Os Simpsons vai durar para sempre? Produtor fala sobre quando série pode acabar

Os Simpsons, uma das séries de televisão mais longas da história, deve continuar no ar ainda por muito tempo.

A animação atualmente está lançado sua 33ª temporada e já foi renovada para mais um ano e, enquanto os próprios fãs se perguntam quanto tempo mais Os Simpsons irá durar, o showrunner Al Jean sugere que não será tão cedo.

“Talvez eu deixe esse véu de aflições mortais antes que a série termine. Quero dizer, neste momento, já se passaram 33 anos. Então eu costumava dizer, ‘Oh, talvez acabemos na 25ª ou 30ª temporada’. Obviamente, isso fo esquecido. Então eu apenas vou dizer ‘Simpsons para sempre!'”, comenta Jean ao portal Comic Book.

“Esta foi uma das temporadas mais emocionantes de todos os tempos, na minha opinião. Tivemos ótimos episódios e estamos fazendo esses curtas. A última coisa que sentimos quanto ao roteiro é que estamos caminhando para o fim. Quem sabe o que o futuro reserva, e quem sabe que streaming e quais caminhos… Agora somos um programa da Disney e estamos entusiasmados por estar no Disney+, mas na verdade tivemos mais minutos dos Simpsons lançados este ano do que qualquer outro ano desde o filme.”

E é inegável que estar trabalhando com a Disney tem sido benéfico para a franquia Os Simpsons, que tem trabalhado em uma nova geração de personagens, curtas e participações especiais.

Billie Eilish em Os Simpsons

Amanhã, 22 de abril, conheceremos When Billie Met Lisa (Quando Billie Conhece Lisa, em tradução literal), um novo curta que mostrará Lisa Simpson e seus talentos musicais sendo descoberta pelos artistas e irmãos Billie Eilish e Finneas, que também são produtores.

No especial, Billie convida Lisa para tocar em seu estúdio.

A estreia será no Disney+ dos Estados Unidos.

No Brasil, Os Simpsons faz parte do catálogo do Star+.

