Pais de atriz de Bridgerton não estão felizes com a sua carreira

Charithra Chandran estreou em Bridgerton como Edwina Sharma na segunda temporada da série da Netflix. Apesar da popularidade da série, os pais da atriz não estão felizes com a escolha de carreira dela.

A atriz de 25 anos tem uma oferta de emprego aberto em firma de consultoria e os pais ainda esperam que ela aceite o emprego.

“Eles estão felizes por eu estar feliz e orgulhosos do que consegui. Eles estão felizes com minha escolha de carreira? Na verdade, não”, disse Chandran à Teen Vogue.

“E eu não esperava que eles ficassem felizes. Isso não significa que eles não sejam bons pais, isso não significa que eles não me apoiem”, continuou a estrela de Bridgerton.

A oferta de emprego dela dura até dezembro de 2022 e Chandran disse que o pai e mãe dela ainda têm esperança que ela opte por esse emprego com maior estabilidade.

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX. Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente. Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

A segunda temporada de Bridgerton já está disponível na Netflix.