Pedro Pascal responde se The Last of Us na HBO será fiel aos games

The Last of Us é uma das séries mais aguardadas da atualidade, especialmente para os fãs dos games da Sony. Uma comum preocupação acerca da produção é se ela será fiel aos jogos de PlayStation.

Pedro Pascal, que interpreta Joel no seriado, esclareceu esse ponto. Ele conversou com a GQ revelando se a obra será fiel ou não à história original do game.

Ele compara a abordagem da série da HBO a The Mandalorian, dizendo que é “feito para pessoas que amam” e que está “honrando o que é importante” ao adicionar novo material que aprofundará o enredo, ao mesmo tempo em que faz todo o trabalho de construção de mundo para recém-chegados que não jogaram o game.

“Há uma maneira muito, muito criativa de honrar o que é importante e também preservar o que é icônico para a experiência do videogame, e também [incluir] coisas que você não necessariamente esperaria. E então as direções que você esperaria que fosse, e talvez não… eles estão fazendo algumas coisas realmente inteligentes, é tudo o que posso dizer. É semelhante à maneira como Jon Favreau e Dave Filoni tratam The Mandalorian, em como [Craig Mazin e Neil Druckmann] estão tratando The Last of Us – está em boas mãos porque eles amam muito. Bem, claramente Neil criou o videogame, mas Craig o ama muito. Então, realmente é feito para as pessoas que amam. E há uma narrativa muito intensa para pessoas que podem ser menos familiares aos jogos”.

Série com Pedro Pascal

A série de The Last of Us é estrelada por Pedro Pascal, conhecido por seu trabalho em The Mandalorian e Game of Thrones.

Ele interpreta Joel, protagonista do primeiro jogo e coadjuvante na continuação, que, por sua vez, é protagonizada por Ellie.

A personagem Ellie será interpretada Bella Ramsey, que também esteve em Game of Thrones.

The Last of Us é uma produção da HBO, ou seja, também terá lançamento através do serviço de streaming HBO Max.

Por enquanto, não existe uma data de lançamento para a série de The Last of Us.