Personagem importante de The Walking Dead pode aparecer no último episódio

The Walking Dead está chegando ao fim, e os fãs já estão fazendo teorias sobre qual importante personagem da série poderá fazer uma última aparição especial antes da despedida oficial.

Segundo os próprios espectadores da série, é fortemente esperado que Carl Grimes (Chandler Riggs) se apresente nos últimos episódios do programa.

O rumor ganhou forças após um membro da equipe divulgar em suas redes socias uma foto do elenco, tirada durante as filmagens da 11ª temporada, que supostamente mostra Chandler Riggs em meio a uma multidão de pessoas que fazem parte dos bastidores da série.

Confira a imagem logo abaixo:

O ator entrou na brincadeira

Até onde sabemos, Carl morreu tragicamente na oitava temporada de The Walking Dead: após ter sido mordido por um zumbi, ele optou por tirar a própria vida em vez de se transformar em um desses seres repugnantes.

Dessa forma, se ele realmente voltar à série, deve ser como um sonho ou flashback de quando ainda estava vivo.

Em meio aos boatos, o ator Chandler Riggs aproveitou para brincar com os fãs na internet, postando no Dia da Mentira: “Estou no episódio final de ‘TWD'” apenas para, logo em seguida, desejar “feliz primeiro de abril” aos fãs.

Portanto, a informação não está confirmada, mas é um rumor muito forte.

