Por que [SPOILER] sumiu da estreia da 6ª temporada de Better Call Saul

Em Better Call Saul, Saul Goodman assume uma vida reinventada como “Gene”, que apresenta um estilo discreto, apesar de alguns problemas.

No entanto, Gene não aparece no primeiro episódio da sexta temporada de Better Call Saul, o que chamou a atenção dos fãs.

Em uma entrevista com o Hollywood Reporter, o produtor Peter Gould disse que eles escolheram um caminho diferente para Gene desta vez porque a sexta e última temporada apresenta uma estrutura diferente em relação às outras.

“Pareceu que começar de uma maneira diferente era a coisa certa a fazer. Esperar um pouco mais para ver Gene poderia fazer sentido nesse momento.”

“Então, acho que é uma boa aposta que vamos ver Gene. Mas talvez esperar para vê-lo seja a coisa certa.”

Série com Bob Odenkirk

Better Call Saul é uma série derivada de Breaking Bad, que acompanha a história de Saul Goodman, interpretado por Bob Odenkirk.

A produção é extremamente elogiada pela crítica e pelo público, apresentando uma recepção quase tão positiva quanto a de Breaking Bad.

Breaking Bad, que também teve Vince Gilligan como criador, é constantemente lembrada como uma das maiores séries de todos os tempos.

A história acompanhou a jornada de Walter White, um professor de química que entra para o arriscado negócio da metanfetamina enquanto luta contra um câncer terminal.

Walter White conta com a ajuda de Jesse Pinkman, um jovem com experiência no mundo das drogas.

No Brasil, Breaking Bad e Better Call Saul estão disponíveis pela Netflix.