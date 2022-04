Power Rangers terá retorno de um dos atores originais

De acordo com o Illuminerdi, a trigésima temporada de Power Rangers contará com o retorno de um dos atores originais do elenco.

Trata-se de David Yost, que interpretou Billy Cranston, o Ranger Azul.

Espera-se que o ator apareça em pelo menos um episódio da trigésima temporada de Power Rangers.

É mencionado que outros atores originais do elenco de Power Rangers também podem ter uma participação.

Franquia popular

Power Rangers é uma franquia consolidada da cultura pop e, atualmente, pertence à Hasbro.

Em 2017, a Lionsgate produziu uma adaptação de Power Rangers para o cinema, mas o resultado em bilheteria não foi positivo.

Atualmente, um novo reboot está em desenvolvimento, devendo ser lançado diretamente na Netflix.

Esse reboot contará com produção de Jonathan Entwistle, conhecido por I Am Not Okay With This e The End of the F World.

Esse projeto ainda não teve uma data de lançamento divulgada.

No Brasil, algumas temporadas de Power Rangers estão disponíveis pela Netflix.