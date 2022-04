Produtores de Heartstopper explicam AQUELA participação surpresa

Já está disponível na Netflix a primeira temporada de Heartstopper, nova série de romance adolescente baseada nas graphic novels homônimas de Alice Oseman.

A produção acompanha a relação entre Charlie, um garoto gay e tímido que se apaixona pelo extrovertido Nick, que até então acreditava ser hétero, mas passa a questionar sua própria sexualidade.

Uma participação especial foi mantida em segredo pela Netflix até a estreia da novidade, que finalmente revelou a estrela Olivia Colman como Sarah, a carinhosa mãe de Nick.

A criadora de Heartstopper, Alice Oseman, e o produtor executivo da série da Netflix, Patrick Walters, disseram em entrevista exclusiva ao Digital Spy como conseguiram Olivia Colman em Heartstopper.

Participação de milhões

“Então tivemos essa grande ideia de que queríamos ter um grande nome para ser a mãe de Nick. Achei que essa era a ideia mais boba de todas. Eu achei que não havia absolutamente nenhuma maneira de uma grande atriz querer estar nesta série, mas nós criamos uma lista de potenciais mães de Nick, e Olivia Colman era a nossa favorita. Então nós tentamos com ela primeiro.”, comenta Alice Oseman.

“Enviamos a ela alguns trechos dos roteiros e dos quadrinhos também. Acho que foi Euros (Lyn, diretora), na verdade, que entrou em contato com ela, porque elas trabalharam juntos antes. E ela disse que sim! 100% achávamos que isso não ia acontecer.”, conclui.

Walters acrescentou: “Foi um choque quando ela disse sim. Lembro-me de falar com o agente dela e ficar tipo, ‘Sério?’. Foi inacreditável, mas ela é incrível, e ela foi tão adorável. Olivia deixou em aberto dois dias em que poderíamos filmar com ela no set. Ela foi tão legal com todos. Ela foi incrivelmente sensível e doce com Kit (Connor, o Nick). Ele teve um desempenho tão bom. Você podia sentir isso, porque ele estava tão animado por estar em uma cena com Olivia. Foi maravilhoso.”

O Digital Spy também falou com os atores de Charlie e Nick, Joe Locke e Kit Connor, e o último falou sobre filmar uma cena emocionante com Colman: “Eu acho que é uma cena bonita. Em termos de roteiro, acho que é meio comovente e também muito emocionante ao mesmo tempo. Então, entrando nisso, você já tem esse ótimo material. Mas poder trabalhar com alguém como Olivia, que é… apenas um farol de calor, felicidade e energia, o que foi muito emocionante.”

Heartstopper já está disponível na Netflix.