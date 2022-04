Protagonista de Cavaleiro da Lua é alvo de deboche de fãs da Marvel

Cavaleiro da Lua já chegou ao catálogo da Disney+, e muitos assinantes detestaram o sotaque do protagonista de Oscar Isaac. Nas redes sociais, fãs da Marvel chamam a cadência de Steven Grant, “clichê” e “exagerada”. Espectadores mais exaltados afirmam que é o “pior sotaque britânico de todos os tempos”.

“O sotaque londrino do Cavaleiro da Lua é de arrepiar até mesmo o Dick Van Dyke”, comentou o jornalista britânico Nick Hilton. “O diálogo da série parece ter sido construído com gírias do Google Tradutor”, acrescenta o especialista.

O hate dos fãs surpreendeu até mesmo o elenco da série. “Oscar Isaac, você é um ótimo ator, de verdade. Mas esse sotaque britânico do Cavaleiro da Lua é terrível”, comentou um fã no Twitter.

“Saia daqui, Dick van Dyke: Oscar Isaac chegou para tomar a coroa de pior sotaque britânico de todos os tempos”, comentou outro espectador. O ator, entretanto, defende com unhas e dentes o sotaque de Steven Grant – veja abaixo.

Oscar Isaac defende o sotaque do Cavaleiro da Lua

A própria trama de Cavaleiro da Lua pode explicar o sotaque “pouco convencional” do protagonista Steven Grant.

“Essa voz se refere à origem de Steve, à sua vida atual e à herança de seu passado. Não é como se os britânicos realmente falassem dessa forma”, comentou o ator em uma entrevista à revista Empire.

Na produção do Disney+, Oscar Isaac interpreta um herói que sofre com o Transtorno Dissociativo de Personalidade.

O fato do personagem contar com diversas personalidades diferentes pode explicar porque seu sotaque soa tão mal para o público britânico.

O primeiro episódio de Cavaleiro da Lua confirma que cada personalidade do protagonista tem seu jeito específico de falar.

Quando o Cavaleiro da Lua é Marc Spector, por exemplo, fala com um sotaque americano. No papel de Steve, por outro lado, ele assume uma cadência britânica.

“O sotaque nunca teve a intenção de soar autêntico”, comenta a análise do site Express.UK.

Na entrevista com a Empire, Oscar Isaac também abordou a principal temática de Cavaleiro da Lua.

“A série é uma celebração do poder da mente humana. Todos nós, mas particularmente as pessoas que lidam com traumas e vícios em narcóticos, temos um super poder: o cérebro”, comentou o ator.

Cavaleiro da Lua segue o mesmo modelo de lançamento das outras séries da Marvel no Disney+. Ou seja: os episódios são exibidos semanalmente.

Ao todo, Cavaleiro da Lua terá 6 episódios. A finale da primeira temporada será exibida em 4 de maio de 2022.

Cavaleiro da Lua e outras séries da Marvel estão disponíveis no Disney+.