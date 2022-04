Próxima aparição de Demolidor e do Rei do Crime no MCU pode ter sido revelada

Introduzida em Gavião Arqueiro, Maya Lopez, a Eco, vai ganhar série própria no Disney+. Parece que o Demolidor e o Rei do Crime irão aparecer nesse vindouro seriado.

A figurinista Stacy Caballero atualizou o currículo dela com o recente trabalho na série da Marvel e podemos ver que ela listou os figurinos de Charlie Cox e Vincent D’Onofrio como trabalhos dela.

Os dois atores interpretaram, respectivamente, Matt Murdock/Demolidor e Wilson Fisk/Rei do Crime na série da Netflix.

Mais recentemente, Cox reprisou o papel em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, enquanto D’Onofrio apareceu em Gavião Arqueiro.

Veja um trecho do currículo da figurinista da Marvel, abaixo.

Rumor de 4ª temporada de Demolidor

Já sabemos que o Demolidor faz parte do Universo Cinematográfico Marvel desde Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Agora, parece que uma nova temporada da série sobre Matt Murdock está em desenvolvimento.

O Murphy’s Multiverse apontou que a Disney está abrindo uma nova produtora chamada Blind Faith Productions (Fé Cega em tradução livre). Tendo em vista que o Demolidor é um católico cego, pode ser que a produtora esteja envolvida com uma nova série do personagem.

Outra evidência parte da Production Weekly, publicação confiável usada por profissionais de cinema e tv. Nela há a chamada de elenco para um “reboot de Demolidor”.

Com isso, pode ser que a série da Netflix ganhe um reboot, com a história sendo contada do zero, mas, ao menos, com Charlie Cox como Matt Murdock/Demolidor.

Por enquanto é melhor encarar isso como rumor, visto que não foi feito qualquer pronunciamento oficial por parte da Marvel.

Ainda não há previsão para a chegada de Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, O Justiceiro e Os Defensores no Disney+.

