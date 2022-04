Que horas sai a 6ª temporada de Better Call Saul na Netflix

A Netflix lança nesta terça-feira (19) o primeiro episódio da sexta temporada de Better Call Saul, a série derivada de Breaking Bad, que terá um novo episódio por semana. Os assinantes da plataforma podem esperar o lançamento do episódio na madrugada do dia 18 para o dia 19.

Oficialmente, a Netflix anunciou o horário de 4 horas da manhã para os títulos originais – o que é o caso de Better Call Saul no Brasil, embora a série seja exibida também pelo canal pago americano AMC. Enquanto isso, aqueles que não são da plataforma chegam na meia-noite da data de estreia.

Portanto, os espectadores de Better Call Saul podem esperar o lançamento da 6ª temporada entre 4h e 5h da manhã.

Sangrenta e dolorosa

Bob Odenkirk, ator de de Better Call Saul, comentou recentemente que a nova temporada da será “sangrenta” e “dolorosa”.

Odenkirk fez sua estreia como o advogado Saul Goodman na segunda temporada de Breaking Bad e conquistou o público com sua natureza cômica, a ponto de ganhar sua própria série derivada.

Após um hiato de dois anos, Better Call Saul está prestes a estrear sua tão aguardada sexta temporada no dia 19 de abril no Brasil e, em entrevista à EW, Odenkirk compartilhou algumas provocações:

“Assistimos Jimmy McGill ser derrotado por cinco anos, e ele ganha e perde algum senso de sua bússola ética. Ele não tem muito disso, mas às vezes ele tem, e às vezes ele volta. Mas para tirar aquela última bússola ética de seu cérebro, é uma cirurgia profunda que vai ser sangrenta e… dolorosa”, descreve.

Confira o trailer dos novos episódios: