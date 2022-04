Renovadas ou canceladas? Netflix revela futuros de Big Mouth e Recursos Humanos; descubra

A Netflix anunciou que Big Mouth e sua derivada, Recursos Humanos, foram renovadas para novas temporadas.

Depois de uma bem-sucedida quinta temporada de Big Mouth, a gigante do streaming encomendou o sétimo ano. O sexto já havia sido confirmado e estreia ainda em 2022.

Já Recursos Humanos teve a segunda temporada confirmada. A primeira estreou em março de 2022 e está disponível na plataforma de streaming.

Ambas as séries foram muito elogiadas pelos críticos e fãs, que enalteceram o programa por seu retrato realista e bem-humorado de temas como puberdade e sexualidade.

Cena de Recursos Humanos

Mais sobre Big Mouth e Recursos Humanos

Big Mouth é uma série sobre amadurecimento que explora, com honestidade, puberdade, sexo e corpo humano. A série nunca se esquivou de lidar com questões difíceis do mundo real, como raça, gênero, sexualidade e saúde mental, e a quinta temporada não será exceção.

“Uma turma de amigos vive ao sabor das maravilhas e horrores da puberdade nesta comédia dos amigos Nick Kroll e Andrew Goldberg”, diz a sinopse oficial.

Já a sinopse de Recursos Humanos diz:

“Este spin-off de Big Mouth mostra as criaturas — Monstros Hormonais, Mago da Vergonha e muito mais — que ajudam os humanos ao longo da vida”.

O elenco da série conta com Nick Kroll, Maya Rudolph, Randall Park, Aidy Bryant, David Thewlis, Keke Palmer, Pamela Adlon, e Brandon Kyle Goodman.

Ambas estão disponíveis na Netflix.