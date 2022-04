Série brasileira de comédia causa polêmica na Netflix

Recém-chegada à Netflix, a série brasileira A Sogra Que Te Pariu já provoca controvérsia na plataforma. Nas redes sociais, parte dos assinantes do streaming afirmam que a sitcom é “extremamente sem graça”, e alguns espectadores acusam a comédia de “plagiar Minha Mãe é Uma Peça” – franquia criada pelo eterno Paulo Gustavo.

Criada e produzida por Rodrigo Sant’Anna – conhecido por personagens inesquecíveis do humorístico Zorra Total – a série A Sogra Que Te Pariu estreou na Netflix em 13 de abril de 2022.

“Isadir vive com a família desde o início da pandemia e faz de tudo para atrapalhar a vida do filho e da nora. É um barraco atrás do outro!”, afirma a sinopse oficial de A Sogra Que Te Pariu na Netflix.

Mesmo sofrendo críticas nas redes sociais, a série já alcança grande sucesso na Netflix – veja abaixo o que estão dizendo os espectadores.

Primeiramente, é importante citar que a maioria das reações do público ao lançamento de A Sogra Que Te Pariu são positivas.

Nas redes sociais, uma quantidade considerável de assinantes da plataforma afirma ter gostado da produção de Rodrigo Sant’Anna.

Entretanto, há quem acuse A Sogra Que Te Pariu de plagiar Minha Mãe é uma Peça, a série de filmes criada por Paulo Gustavo.

A comparação acontece pelo fato de A Sogra Que Te Pariu e Minha Mãe é uma Peça serem protagonizadas por comediantes brasileiros nos papéis de mulheres mais velhas.

“Essa série A Sogra Que Te Pariu é puro plágio do Paulo Gustavo! A Netflix não tem vergonha”, comentou um usuário do Twitter.

Embora A Sogra Que Te Pariu e Minha Mãe é uma Peça sejam alvos de comparações nas redes sociais, as duas séries apresentam grandes diferenças.

A Sogra Que Te Pariu é a primeira sitcom brasileira da Netflix. A produção é gravada no formato multicâmera, o mesmo de sucessos como Sai de Baixo e Toma Lá Dá Cá.

Mesmo assim, espectadores brasileiros acusam a nova produção da Netflix de tentar ocupar a lacuna deixada pela morte de Paulo Gustavo. Vale lembrar que o comediante faleceu em 4 de maio de 2021, em decorrência da Covid-19.

Os comentários da internet sobre a nova série da Netflix

“Netflix sacando a carta do Rodrigo Sant’Anna, o primeiro Paulo Gustavo, antes do Paulo Gustavo, interpretando o papel de uma mulher perua e efusiva. Que novidade, mal posso esperar para ver”, ironizou um brasileiro nas redes sociais.

Outros usuários afirmam que a atuação de Rodrigo Sant’Anna não chega aos pés da de Paulo Gustavo.

“É muito curioso como o Paulo Gustavo conseguiu fazer uma Dona Hermínia, Senhora dos Absurdos e mais várias (personagens), sem ser tão canastra como o Rodrigo Sant’Anna, que está preso na Valéria do old Zorra Total”, comentou outro usuário do Twitter.

Para parte dos espectadores, o problema de A Sogra Que Te Pariu vai muito além do suposto plágio.

“Essa série A Sogra Que Te Pariu com o Rodrigo Sant’Anna é podre. Assisti os dois primeiros episódios e a nota é dó”, comentou outro espectador.

Você já pode conferir os 10 episódios de A Sogra Que Te Pariu na Netflix e tirar suas próprias conclusões. Veja abaixo as reações originais das redes sociais.