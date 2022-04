Série de A Lenda do Tesouro Perdido terá retorno de importante ator

Em produção para o Disney+, a série de A Lenda do Tesouro Perdido contará com o retorno de Justin Bartha, de acordo com o Deadline.

O ator reprisará o seu papel como Riley Poole, personagem que interpretou em A Lenda do Tesouro Perdido e A Lenda do Tesouro Perdido: Livro dos Segredos.

Isso confirma que a série faz parte do mesmo universo dos filmes.

No entanto, o elenco não contará com Nicolas Cage, o principal ator de A Lenda do Tesouro Perdido.

Desta vez, a estrela será Lisette Alexis, enquanto Catherine Zeta-Jones interpreta a grande vilã.

Quanto ao ator Justin Bartha, ele também é conhecido por ter participado da trilogia Se Beber, Não Case.

Nova série para o Disney+

A série de A Lenda do Tesouro Perdido promete ser uma grande produção original para o Disney+, o serviço de streaming da Disney.

O Disney+ apresenta um conteúdo mais voltado para a família, com produções que envolvem as principais marcas da Disney, como Marvel, Pixar, Star Wars e outras.

Ainda não há previsão de lançamento para a série de A Lenda do Tesouro Perdido, do Disney+.

