Série de comédia com estrela de Bridgerton faz sucesso na Netflix

Se você é fã de Bridgerton, já sabe que Nicola Coughlan dá um show como Penelope Featherington, uma das personagens mais importantes da trama de Shonda Rhimes. A atriz irlandesa também está em Derry Girls, uma hilária série de comédia que faz sucesso na Netflix – tanto com o público quanto com a crítica especializada.

Na vida real, Nicola Coughlan tem 35 anos. Porém, interpreta personagens adolescentes em ambas as produções da Netflix.

Criada por Lisa McGee, Derry Girls é uma sitcom britânica que estreou originalmente em 2018. Exibida pela emissora Channel 4, a série quebrou recordes e se tornou a comédia mais popular do canal.

Semi-autobiográfica, a série é inspirada em eventos da adolescência de Lisa McGee. Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Derry Girls na Netflix.

Conheça a história de Derry Girls na Netflix

“Em meio aos conflitos políticos da Irlanda do Norte nos anos 90, cinco estudantes se preparam para enfrentar o desafio de ser adolescente”, afirma a sinopse oficial de Derry Girls na Netflix.

Ambientada na cidade norte-irlandesa de Derry, a série acompanha a história da estudante Erin Quinn, sua prima Orla e as amigas Clare e Michelle – além de James, o primo britânico de Michelle.

Derry Girls foca nas aventuras, confusões e dilemas de adolescência da trupe, que frequenta uma escola católica para garotas, liderada pela sarcástica Irmã Michael.

Com leveza e bom humor, Derry Girls também aborda eventos importantes da história da Irlanda do Norte, como os ataques do grupo terrorista IRA, o conturbado clima político do país e uma série de conflitos civis conhecidos como “Troubles”.

Extremamente elogiada por público e crítica, a série conta com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Elenco de Derry Girls tem estrela de Bridgerton e muito mais

Como citamos acima, Nicola Coughlan – a Penelope de Bridgerton – está no elenco de Derry Girls, junto com talentosas atrizes da Irlanda.

Saoirse-Monica Jackson (The Flash) interpreta a protagonista Erin Quinn. A personagem é uma adolescente passional e exagerada, que cultiva grandes aspirações literárias.

Louisa Harlanda (Eden) interpreta Orla McCool, a excêntrica prima de Erin.

Nicola Coughlan, famosa por interpretar Penelope Featherington em Bridgerton, vive Clare. Inteligente e estudiosa, a personagem age como a “voz da razão” do grupo.

Jamie-Lee O’Donnell (Screw) é Michelle Mallon, uma jovem que adora se meter em confusões com sexo, drogas e álcool.

Dylan Llewellyn (Hollyoaks) vive James Maguire, o primo britânico de Michelle que se torna o primeiro aluno homem do Colégio Nossa Senhora Imaculada.

Siobhán McSweeney (The Great British Bake Off) interpreta a Irmã Michael, a sarcástica e indiferente diretora do colégio.

O elenco principal de Derry Girls é completado por Tara Lynne O’Neill (Disco Pigs), Tommy Tieman (Wolfwalkers), Kathy Kiera Clarke (Bloodlands) e Ian McElhinney (Game of Thrones).

Derry Girls conta com 2 temporadas na Netflix. A 3ª (e última) temporada da série estreia no Reino Unido em abril de 2022.