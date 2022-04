Série de Constantine na HBO Max ganha novos detalhes

Foram divulgados alguns possíveis novos detalhes sobre a série de Constantine, que está em desenvolvimento para a HBO Max.

De acordo com o Illuminerdi, as gravações devem acontecer entre o final de 2022 e fevereiro de 2023. A produção acontecerá em lugares como o Reino Unido e o Marrocos.

O Knight Edge Media cita especificamente que as gravações começam em setembro, indicando que o elenco já está sendo escalado.

Quanto aos detalhes da trama, é dito que a nova série do Constantine será uma mistura de ação com terror, com destaque para os elementos sobrenaturais.

A história acontece pelas ruas de Londres, assim como nos quadrinhos. Aparentemente, veremos uma versão jovem de Constantine, que ainda está construindo experiência no mundo do ocultismo.

A nova série para a HBO Max deve ser proibida para menores de 18 anos, contendo um alto nível de violência e cenas assustadoras.

Nova versão de Constantine

Existem rumores de que Constantine pode ser interpretado por um ator negro nesta versão, mas isto ainda não está confirmado.

No cinema, Keanu Reeves já interpretou Constantine, enquanto Matt Ryan retratou o personagem na TV, além de tê-lo dublado em algumas animações.

Ainda não há previsão de lançamento para a série de Constantine na HBO Max.