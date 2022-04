Série de O Senhor dos Anéis já superou derivada de Game of Thrones em uma coisa

Se você pensou que House of the Dragon, série derivada de Game of Thrones, terá um grande orçamento, espere até ver O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

De acordo com a Variety, o Amazon Prime Video investiu nada menos que US$ 465 milhões para produzir a primeira temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

Isso significa que cada episódio custou, aproximadamente, US$ 60 milhões, o que é muito impressionante.

Só para que você tenha uma ideia, House of the Dragon gastou “apenas” cerca de US$ 20 milhões em cada episódio.

Produções caríssimas

Ambas as séries são consideradas produções de grande orçamento, mas está claro que O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está em outro nível.

Tanto House of the Dragon quanto O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder são séries que, em outros tempos, nunca teriam acontecido.

Na época em que os serviços de streaming não existiam ou não eram muito populares, as séries de TV eram conhecidas por apresentar um orçamento bem limitado em comparação com as produções de cinema.

Isso ainda acontece hoje em dia, mas está se tornando cada vez mais comum que seriados sejam caríssimos, como é o caso de House of the Dragon, série derivada de Game of Thrones, e O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega ao Amazon Prime Video em 2 de setembro de 2022.