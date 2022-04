Série de Sr. e Sra. Smith ganha novidade em seu elenco

Sr. e Sra. Smith, filme de sucesso e 2005, está prestes a ser transformado em série pela Amazon Prime Video.

O humorista e rapper Donald Glover estará no filme, e agora foi confirmado que Maya Erskine também fará parte do elenco do projeto.

Maya Erskine, atriz e roteirista norte-americana conhecida principalmente pelo sucesso PEN15, tem 34 anos e dará vida à nova versão da Sra. Smith, papel anteriormente de Angelina Jolie.

Imagens oficiais do programa ainda não foram divulgadas.

Mudanças na série

Glover disse em entrevista à Interview Magazine que está atualmente dando os últimos retoques no roteiro do final, e expresso grande felicidade por poder trabalhar com Erskine.

Anteriormente, o papel feminino era de Phoebe Waller-Bridge, que decidiu se afastar do projeto no ano passado por “diferenças criativas clássicas”, segundo Glover.

A sinopse oficial da série ainda não foi divulgada, mas o filme de 2005 que segue como base acompanha a vida de dois assassinos que trabalham para agências rivais e são contratados para vigiar um ao outro.

Ainda não há previsão de lançamento para a série.