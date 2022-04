Série do Demolidor ainda está conectada ao MCU? Veja

Charlie Cox retornou como Matt Murdock em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, mas uma dúvida permaneceu no ar: os eventos da série do Demolidor ainda são considerados parte do cânone do MCU?

Era completamente possível manter o mesmo ator e, ainda assim, apresentar uma nova versão do personagem, ignorando os eventos da série do Demolidor.

Mas parece que este não é o caso.

Uma atualização no site da Marvel indica que a série do Demolidor é uma parte oficial do MCU.

Existe até mesmo uma menção à ligação entre a terceira temporada de Demolidor e Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

Parece que Homem-Aranha: Sem Volta para Casa acontece algum tempo depois dos eventos da terceira temporada de Demolidor.

Série do Demolidor pode voltar em breve

Atualmente, existe a expectativa de que o Marvel Studios traga de volta a série do Demolidor de alguma maneira.

Enquanto isto, Charlie Cox deve continuar aparecendo como Matt Murdock em algumas outras produções, com rumores indicando uma participação em She-Hulk.

