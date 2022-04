She-Hulk: Série da Marvel pode ser adiada

Uma das próximas séries da Marvel para o Disney+, She-Hulk pode ser adiada, de acordo com um novo vazamento no Reddit.

O possível motivo para esse adiamento seria a sua complicada pós-produção, pois ainda existem muitos efeitos especiais para serem finalizados.

Com o suposto adiamento, She-Hulk pode chegar ao catálogo do Disney+ apenas no final de 2022 ou no começo de 2023.

Por enquanto, a Marvel ainda não confirmou o adiamento de She-Hulk. Outros detalhes devem ser anunciados em breve.

Possíveis problemas nos bastidores

Rumores já indicavam que She-Hulk estaria passando por problemas nos bastidores. Existe até uma especulação de que o Marvel Studios pode trabalhar em refilmagens.

She-Hulk não teria chegado ao nível de qualidade esperado. Mas, novamente, isto também não está confirmado.

Ainda não há uma data de lançamento oficial para She-Hulk, da Marvel.

