Stephen Amell revela possibilidade de retorno a Arrow

Stephen Amell já se despediu do papel do Arqueiro Verde no Arrowverso, mas ele parece estar aberto à possibilidade de retornar a viver o herói da DC.

O astro conversou com o Den of Geek e abordou essa possibilidade de volta da série, embora tenham feito o final que pretendiam.

“O que significa muito para mim é que conseguimos controlar o final”, revelou Amell. “Isso acontece tão raramente. Ter essa conversa com Greg Berlanti durante a sexta temporada, e decidir que a sétima e depois uma versão truncada da oitava temporada encerrariam a história, é uma benção, porque temos que fazer isso da maneira certa. Temos que dizer adeus às pessoas da maneira certa”.

“Na minha opinião, a maneira como isso deve terminar para qualquer super-herói sem superpoderes é no chão. Embora eu ache que Oliver acabou de se transformar em energia. Então, você sabe, nunca diga nunca”, continuou o ator.

“Ah, claro”, disse Amell sobre retornar. “Devo muito ao pessoal da DC, The CW e Warner Bros. Television. Eu amo tanto o personagem e só o amo mais agora que está chegando a dois anos desde que encerramos o show… com esse distanciamento agora, eu vi que eu sinto falta. Eu olho para trás com muito, muito, muito carinho. Se eu puder ser de alguma ajuda, se eu puder ser útil para o Arrowverso de qualquer forma, formato ou forma, ou melhor ainda levá-lo para um novo lugar, que eu acho que seria o caminho mais interessante a seguir, seja em uma capacidade limitada ou em uma plataforma diferente, talvez uma onde possamos mostrar sangue, isso seria muito legal”.

Stephen Amell dá alfinetada após Pacificador ter piada sobre Arrow

O final da primeira temporada de Pacificador, série da DC na HBO Max, já foi lançado. Dentre as muitas informações obtidas, uma que se destacou é a confirmação de que Oliver Queen, o Arqueiro Verde, existe neste universo. A revelação, no entanto, foi feita através de uma piada específica, e o intérprete de Arrow, Stephen Amell, foi ao Twitter alfinetar a nova série.

No episódio, o Pacificador de John Cena comenta que não gosta do Arqueiro Verde porque é um cara que “vai às convenções de Brony vestido como a metade traseira de Twilight Sparkle”. A piada é bem específica, sendo Brony o nome dado aos fãs de My Little Pony, e Stephen Amell de fato tem algumas fotos com personagens do desenho animado publicadas em seu perfil no Instagram.

No Twitter, Stephen Amell entrou na brincadeira alfinetando: “Não assisti. Estou ocupado demais mostrando a Cena como o wrestling profissional deveria ser na TV”, em referência ao seu papel atual em Heels, série de drama de luta livre atualmente em exibição no Starz.

Pacificador está disponível na HBO Max.

Haven’t seen it. Too busy showing Cena what professional wrestling should actually look like on tv. https://t.co/CDE35wi8XX — Stephen Amell (@StephenAmell) February 18, 2022