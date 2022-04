Stranger Things 4 custou o dobro da temporada final de Game of Thrones

A Netflix não está de brincadeira com o lançamento da quarta temporada de Stranger Things, e os números comprovam!

O The Wall Street Journal divulgou que, para essa nova temporada, a Netflix investiu o dobro do que foi colocado em jogo pela HBO durante a última temporada de Game of Thrones, sucesso de audiência e crítica.

Segundo o jornal, a Netflix pagou cerca de US $ 30 milhões por episódio da quarta temporada de Stranger Things, enquanto cada episódio de Game of Thrones custava US $ 15 milhões à HBO.

Tudo isso está ligado às ambições da equipe, e o produtor do programa, Shawn Levy, revela que o atraso no lançamento da quarta temporada também se deve a isso, e não apenas à pandemia de coronavírus, como muitos podem imaginar.

Ao The Hollywood Reporter no início de 2022, ele disse: “Parte do que está demorando vem de muito antes do Covid e da pandemia existirem. A quarta temporada foi construída para ser de longe a temporada mais ambiciosa, cinematográfica, extensa e épica que já fizemos. Não apenas um pouco – muito. Portanto, a complexidade da quarta temporada, mesmo antes de termos os obstáculos e desafios de uma pandemia, está levando muito tempo porque vale super a pena esperar.”

Confira o trailer dos novos episódios de Stranger Things logo abaixo:

Falta pouco!

Stranger Things é uma série dramática de terror e ficção científica criada pelos Irmãos Duffer e exibida pela Netflix. Os irmãos atuam como produtores e são produtores executivos junto com Shawn Levy e Dan Cohen. A série estreou na plataforma em 15 de julho de 2016.

No elenco, jovens da cidade fictícia de Hawkins, Indiana, passam os anos 80 lutando contra os eventos sobrenaturais que ocorrem na cidade. Eleven, uma garota com habilidades especiais, pode ser a chave para impedir que o Mundo Invertido se choque com o nosso mundo.

Sua terceira temporada foi lançada em 2019 e, após muita demora, os fãs finalmente poderão assistir aos novos episódios em breve.

Foi revelado pela Netflix que a quarta temporada de Stranger Things terá duas partes, e a primeira delas chega dia 27 de maio ao catálogo da plataforma de streaming.