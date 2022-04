Stranger Things: Revelado o nome do vilão da 4ª temporada

Foi revelado o nome do principal vilão da quarta temporada de Stranger Things, da Netflix.

Em entrevista com o IGN, os criadores Matt e Ross Duffer revelaram que a entidade maligna se chama Vecna.

Os criadores não deram muitos detalhes sobre a criatura, mas disseram que o personagem é criado usando, em grande parte, apenas efeitos práticos.

Curiosamente, Vecna também é o nome de um personagem de Dungeons & Dragons, embora a sua aparência seja um pouco diferente.

Confira abaixo uma imagem do vilão Vecna em Stranger Things.

Mais sobre Stranger Things

Stranger Things é uma série dramática de terror e ficção científica criada pelos Irmãos Duffer e exibida pela Netflix. Os irmãos atuam como produtores e são produtores executivos junto com Shawn Levy e Dan Cohen. A série estreou na Netflix em 15 de julho de 2016.

Passada na década de 1980 na cidade fictícia de Hawkins, Indiana, a primeira temporada se concentra na investigação do desaparecimento de um menino (Will Byers) em meio a eventos sobrenaturais que ocorrem na cidade, incluindo o aparecimento de uma menina com habilidades psicocinéticas (Eleven).

A segunda temporada enfoca os efeitos colaterais de Will por estar no Mundo Invertido, com suas entidades rastejando para o mundo real. A terceira temporada enfoca o relacionamento de Eleven e Mike enquanto as crianças continuam sua batalha contra as entidades do Mundo Invertido.

A série é estrelada por um elenco que inclui Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Cara Buono e Dacre Montgomery.

No Brasil, Stranger Things está agora disponível na Netflix.