Stranger Things: Trailer da 4ª temporada tem mensagem secreta

O trailer da quarta temporada de Stranger Things conta com uma mensagem escondida, que pode ser vista ao pausar o vídeo em 1:59 min.

Nesse momento do trailer, podemos ver escrito na imagem marcações de tempo. Da esquerda para a direita, as marcações são: 1:46, :33, 2:30 e :52.

No trailer completo da quarta temporada de Stranger Things, as cenas correspondentes a essas marcações são Mike assistindo Eleven ser levada pela polícia, Max lendo uma carta no túmulo de Billy, o novo personagem Eddie Munson liderando uma campanha de Dungeons & Dragons, e Dustin e Mike no no jogo de basquete de Lucas.

Cada cena é, é claro, bastante vaga em seu contexto, já que os showrunners não querem estragar nada da trama antes do lançamento da primeira parte da quarta temporada em maio.

Assim sendo, não há como saber exatamente do que se trata a mensagem. Veja a imagem do trailer, abaixo.

Trailer da 4ª temporada de Stranger Things

Depois de ter lançado uma contagem regressiva para o trailer da quarta temporada, a prévia dos novos episódios de Stranger Things finalmente chegou.

Lançado nas redes sociais da série e da Netflix, o trailer mostra os personagens centrais divididos, cada um em uma cidade.

Naturalmente, podemos esperar ainda mais criaturas sinistras e viagens ao Mundo Invertido, com o retorno dos jovens (que não são mais crianças), além de queridos personagens como Hopper, Joyce, Steve, Robin e mais.

Vale apontar que a quarta temporada é terá duas partes. Então teremos de esperar ainda mais pela conclusão desse ano.

Stranger Things volta na Netflix em 27 de maio.

Veja o trailer, abaixo.